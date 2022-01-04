Опубликовано видео с нападением на российскую туристку в Мексике. Видео © Twitter / ChiapasEnTi

Момент нападения на российскую туристку в Мексике попал на видео — его записал водитель автомобиля, который ехал за гражданкой РФ. На этих кадрах видно, как толпа мужчин набрасывается на пикап, а затем на дороге начинается стычка. Причём девушка не даёт спуску агрессорам — сама лезет в драку.

Как сообщал Лайф, ранее прокуратура штата Чьяпас опубликовала в "Фейсбуке" заявление, в котором осудило нападение на российскую туристку в муниципалитете Осчук. Инцидент произошёл на дороге из Окосинго в Сан-Кристобаль-де-лас-Касас.

"Манифестанты вытащили женщину из машины после того, как она отказалась платить им за возможность следовать дальше, нанесли удары по автомобилю и побили её, вынудив её бежать", — говорится в сообщении прокуратуры.

Состояние россиянки не уточняется. В российском посольстве меж тем проверяют информацию об этом инциденте. ТАСС там сообщили, что "никаких обращений ни от российских граждан, ни от местных правоохранительных органов не поступало".