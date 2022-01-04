Вытащили из машины: Опубликовано видео с нападением на российскую туристку в Мексике
Посольство РФ проверяет информацию от местной прокуратуры. Обращений в диппредставительство не поступало.
Опубликовано видео с нападением на российскую туристку в Мексике. Видео © Twitter / ChiapasEnTi
Момент нападения на российскую туристку в Мексике попал на видео — его записал водитель автомобиля, который ехал за гражданкой РФ. На этих кадрах видно, как толпа мужчин набрасывается на пикап, а затем на дороге начинается стычка. Причём девушка не даёт спуску агрессорам — сама лезет в драку.
Как сообщал Лайф, ранее прокуратура штата Чьяпас опубликовала в "Фейсбуке" заявление, в котором осудило нападение на российскую туристку в муниципалитете Осчук. Инцидент произошёл на дороге из Окосинго в Сан-Кристобаль-де-лас-Касас.
"Манифестанты вытащили женщину из машины после того, как она отказалась платить им за возможность следовать дальше, нанесли удары по автомобилю и побили её, вынудив её бежать", — говорится в сообщении прокуратуры.
Состояние россиянки не уточняется. В российском посольстве меж тем проверяют информацию об этом инциденте. ТАСС там сообщили, что "никаких обращений ни от российских граждан, ни от местных правоохранительных органов не поступало".
Ранее две российские туристки были убиты на Кипре. Подозреваемый 32-летний сириец проводил время с женщинами в здании, где вёл строительные работы. Почему он застрелил их, полиции ещё предстоит выяснить.
Лента новостей
Взрывы и едкий дым: В Алма-Ате силовики применили светошумовые гранаты против митингующих
сегодня в 19:12
"Вдребезги разбилось всё": Блогер-миллионник Батя обратился за помощью к подписчикам после ДТП под Челябинском
сегодня в 19:05
Президент Казахстана заверил, что власть не падёт из-за масштабных митингов
сегодня в 18:58
Комментариев: 0