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Вытащили из машины: Опубликовано видео с нападением на российскую туристку в Мексике

Посольство РФ проверяет информацию от местной прокуратуры. Обращений в диппредставительство не поступало.

4 января, 19:41

Опубликовано видео с нападением на российскую туристку в Мексике. Видео © Twitter / ChiapasEnTi

Момент нападения на российскую туристку в Мексике попал на видео — его записал водитель автомобиля, который ехал за гражданкой РФ. На этих кадрах видно, как толпа мужчин набрасывается на пикап, а затем на дороге начинается стычка. Причём девушка не даёт спуску агрессорам — сама лезет в драку.

Как сообщал Лайф, ранее прокуратура штата Чьяпас опубликовала в "Фейсбуке" заявление, в котором осудило нападение на российскую туристку в муниципалитете Осчук. Инцидент произошёл на дороге из Окосинго в Сан-Кристобаль-де-лас-Касас.

"Манифестанты вытащили женщину из машины после того, как она отказалась платить им за возможность следовать дальше, нанесли удары по автомобилю и побили её, вынудив её бежать", — говорится в сообщении прокуратуры.

Полиция Нью-Йорка показала видео нападения на туристку из России

Полиция Нью-Йорка показала видео нападения на туристку из России

Состояние россиянки не уточняется. В российском посольстве меж тем проверяют информацию об этом инциденте. ТАСС там сообщили, что "никаких обращений ни от российских граждан, ни от местных правоохранительных органов не поступало".

Ранее две российские туристки были убиты на Кипре. Подозреваемый 32-летний сириец проводил время с женщинами в здании, где вёл строительные работы. Почему он застрелил их, полиции ещё предстоит выяснить.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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