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Российскую туристку избили на юго-востоке Мексики

Правоохранители пообещали найти ответственных за нападение на иностранку.

4 января, 18:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Прокуратура штата Чьяпас на юго-востоке Мексики начала расследование по факту избиения российской туристки. На неё толпой напали протестующие 3 января в муниципалитете Осчук.

"Генпрокуратура штата через районную прокуратуру округа Альтос инициировала протокол привлечения к ответственности за причинение вреда и телесных повреждений в отношении лиц, ответственных за нападение на женщину с российским гражданством. События имели место в муниципалитете Осчук", — уточнили в ведомстве.

В прокуратуре Чьяпаса осудили нападение и пообещали найти ответственных за произошедшее. Там уточнили, что 3 января девушка ехала на частном автомобиле из штата Кинтана-Роо, когда её остановили протестующие. По данным правоохранителей, они требовали от иностранки оплатить проезд, а после отказа выплатить требуемую сумму напали.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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