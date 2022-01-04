Российскую туристку избили на юго-востоке Мексики

Прокуратура штата Чьяпас на юго-востоке Мексики начала расследование по факту избиения российской туристки. На неё толпой напали протестующие 3 января в муниципалитете Осчук.

"Генпрокуратура штата через районную прокуратуру округа Альтос инициировала протокол привлечения к ответственности за причинение вреда и телесных повреждений в отношении лиц, ответственных за нападение на женщину с российским гражданством. События имели место в муниципалитете Осчук", — уточнили в ведомстве.

В прокуратуре Чьяпаса осудили нападение и пообещали найти ответственных за произошедшее. Там уточнили, что 3 января девушка ехала на частном автомобиле из штата Кинтана-Роо, когда её остановили протестующие. По данным правоохранителей, они требовали от иностранки оплатить проезд, а после отказа выплатить требуемую сумму напали.