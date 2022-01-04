Столтенберг озвучил повестку заседания Совета Россия — НАТО

На переговорах между Россией и НАТО, которые состоятся в Брюсселе 12 января, главной темой станет ситуация на Украине, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Стороны обсудят также в ходе встречи снижение рисков.

"Я созвал заседание Совета Россия — НАТО 12 января, чтобы обсудить вопросы европейской безопасности, в особенности ситуацию на территории Украины и вокруг неё, а также проблемы военных действий, взаимной транспарентности и снижения рисков", — написал он в своём аккаунте в "Твиттере".