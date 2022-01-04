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Столтенберг озвучил повестку заседания Совета Россия — НАТО

На мероприятии МИД РФ будет представлять замглавы ведомства Александр Грушко.

4 января, 18:22
<p><em style="font-style: italic;">Йенс Столтенберг. </em>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/NATO/photos/4651945634828731" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NATO</a></p>

Йенс Столтенберг. Фото © Facebook / NATO

На переговорах между Россией и НАТО, которые состоятся в Брюсселе 12 января, главной темой станет ситуация на Украине, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Стороны обсудят также в ходе встречи снижение рисков.

"Я созвал заседание Совета Россия — НАТО 12 января, чтобы обсудить вопросы европейской безопасности, в особенности ситуацию на территории Украины и вокруг неё, а также проблемы военных действий, взаимной транспарентности и снижения рисков", — написал он в своём аккаунте в "Твиттере".

Грушко будет представлять МИД на заседании Совета Россия — НАТО 12 января

Грушко будет представлять МИД на заседании Совета Россия — НАТО 12 января

Напомним, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В нём Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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