Грушко будет представлять МИД на заседании Совета Россия — НАТО 12 января
Он также сообщил, что делегация из Москвы на переговорах будет состоять из представителей МИД и военных.
Александр Грушко. © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
На заседании Совета Россия — НАТО, которое состоится в Брюсселе 12 января, российское дипломатическое ведомство будет представлять замминистра иностранных дел страны Александр Грушко.
"Делегация состоит из представителей МИД и военных. Мидовскую часть я буду возглавлять", — сообщил ТАСС Грушко.
Напомним, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В нём Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО.
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