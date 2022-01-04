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Грушко будет представлять МИД на заседании Совета Россия — НАТО 12 января

Он также сообщил, что делегация из Москвы на переговорах будет состоять из представителей МИД и военных.

4 января, 14:43
<p>Александр Грушко. © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Александр Грушко. © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

На заседании Совета Россия — НАТО, которое состоится в Брюсселе 12 января, российское дипломатическое ведомство будет представлять замминистра иностранных дел страны Александр Грушко.

"Делегация состоит из представителей МИД и военных. Мидовскую часть я буду возглавлять", сообщил ТАСС Грушко.

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Напомним, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В нём Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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