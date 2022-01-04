Боррель: ЕС предоставил Украине €17 млрд помощи с 2014 года
Глава европейской дипломатии также отметил, что уже утверждён новый пакет помощи в €31 млн.
Жозеп Боррель. Фото © Flickr / European Parliament
Евросоюз с 2014 года предоставил Украине беспрецедентный объём помощи в 17 млрд евро и намерен продолжать помогать Киеву, в том числе в укреплении ВС. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в преддверии своего визита в Донбасс.
"ЕС предоставил Украине с 2014 года беспрецедентный объём помощи в 17 млрд евро. ЕС готов продолжать оказывать другие виды финансовой поддержки, такие как, например, уже утверждённый пакет помощи в 31 млн евро на укрепление вооружённых сил — в частности, их возможностей кибернетической обороны", — передаёт его слова Польское агентство печати.
Дипломат также уточнил, что тему "Северного потока – 2" затрагивать в Киеве он не будет, так как "этот вопрос теперь находится в руках германского регулятора".
Ранее Лайф сообщал, что глава евродипломатии Боррель собирается посетить Донбасс. На Украине он пробудет два дня, чтобы продемонстрировать "сильную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".
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