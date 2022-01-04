Боррель: ЕС предоставил Украине €17 млрд помощи с 2014 года

Евросоюз с 2014 года предоставил Украине беспрецедентный объём помощи в 17 млрд евро и намерен продолжать помогать Киеву, в том числе в укреплении ВС. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в преддверии своего визита в Донбасс.

"ЕС предоставил Украине с 2014 года беспрецедентный объём помощи в 17 млрд евро. ЕС готов продолжать оказывать другие виды финансовой поддержки, такие как, например, уже утверждённый пакет помощи в 31 млн евро на укрепление вооружённых сил — в частности, их возможностей кибернетической обороны", — передаёт его слова Польское агентство печати.

Дипломат также уточнил, что тему "Северного потока – 2" затрагивать в Киеве он не будет, так как "этот вопрос теперь находится в руках германского регулятора".