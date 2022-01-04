Число пострадавших в ДТП с автобусом в Воронеже выросло до 15

В результате ДТП с маршрутным автобусом в Воронеже пострадало 15 человек, а не 11, как сообщалось ранее. По предварительным данным, четверо из них — дети. Об этом рассказала дежурный врач станции местной скорой медицинской помощи.

"Двоих детей мужчина, их отец, сам доставил в областную детскую клиническую больницу № 2. Их отправили на амбулаторное лечение. Ещё двоих детей, как говорят, отец также самостоятельно доставил в областную детскую клиническую больницу № 2", — сообщила она ТАСС.

11 взрослых были доставлены в медицинские учреждения города, о тяжести их состояния пока ничего не известно.