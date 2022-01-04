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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Воронеже выросло до 15

11 взрослых были доставлены в медицинские учреждения города, о тяжести их состояния пока ничего не известно.

4 января, 14:32
<p>ДТП с автобусом © <a href="https://36.xn--b1aew.xn--p1ai/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД России по Воронежской области</a></p>

ДТП с автобусом © ГУ МВД России по Воронежской области

В результате ДТП с маршрутным автобусом в Воронеже пострадало 15 человек, а не 11, как сообщалось ранее. По предварительным данным, четверо из них — дети. Об этом рассказала дежурный врач станции местной скорой медицинской помощи.

"Двоих детей мужчина, их отец, сам доставил в областную детскую клиническую больницу № 2. Их отправили на амбулаторное лечение. Ещё двоих детей, как говорят, отец также самостоятельно доставил в областную детскую клиническую больницу № 2", — сообщила она ТАСС.

11 взрослых были доставлены в медицинские учреждения города, о тяжести их состояния пока ничего не известно.

В ДТП с автобусом в Воронеже пострадало 11 человек

В ДТП с автобусом в Воронеже пострадало 11 человек

Ранее сообщалось, что в ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадало 12 человек. В "газель" врезалась легковушка, которая выехала на полосу встречного движения.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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