НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В ДТП с автобусом в Воронеже пострадало 11 человек

Среди них — двое детей. ГИБДД выясняет все обстоятельства и причины произошедшего.

4 января, 13:08
<p>Одиннадцать человек пострадали в ДТП с врезавшейся в бетонное ограждение маршруткой. Фото © Пресс-служба ГУ МВД России по региону</p>

Одиннадцать человек пострадали в ДТП с врезавшейся в бетонное ограждение маршруткой. Фото © Пресс-служба ГУ МВД России по региону

В Воронеже маршрутный автобус врезался в бетонное ограждение, в результате пострадало 11 человек — двое детей и девять взрослых, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону. Всего в транспортном средстве находилось 15 человек.

"38-летний водитель маршрутного автобуса ЛиАЗ не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (бордюрный камень). В результате ДТП за медицинской помощью обратилось 11 человек, в том числе и водитель транспортного средства", — сообщили в управлении предварительную версию.

Главврач витебской больницы сообщил о состоянии 42 пострадавших в ДТП россиян

Главврач витебской больницы сообщил о состоянии 42 пострадавших в ДТП россиян

Инцидент произошёл в областном центре на Московском проспекте в 13:20. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего, уточнили в пресс-службе.

Ранее один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Ленобласти. В больницу с различными травмами доставлены трое детей и трое взрослых.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1