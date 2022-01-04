В ДТП с автобусом в Воронеже пострадало 11 человек
Среди них — двое детей. ГИБДД выясняет все обстоятельства и причины произошедшего.
Одиннадцать человек пострадали в ДТП с врезавшейся в бетонное ограждение маршруткой. Фото © Пресс-служба ГУ МВД России по региону
В Воронеже маршрутный автобус врезался в бетонное ограждение, в результате пострадало 11 человек — двое детей и девять взрослых, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону. Всего в транспортном средстве находилось 15 человек.
"38-летний водитель маршрутного автобуса ЛиАЗ не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (бордюрный камень). В результате ДТП за медицинской помощью обратилось 11 человек, в том числе и водитель транспортного средства", — сообщили в управлении предварительную версию.
Инцидент произошёл в областном центре на Московском проспекте в 13:20. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего, уточнили в пресс-службе.
Ранее один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Ленобласти. В больницу с различными травмами доставлены трое детей и трое взрослых.
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