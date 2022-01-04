Экипаж россиянина Сотникова победил на третьем этапе "Дакара"
Ещё одни представители нашей страны сумели прийти к финишу вторыми.
Экипаж команды "КамАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова. Фото © ТАСС/Zuma
Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова из команды "КамАЗ-мастер" одержал победу на третьем этапе ралли-рейда "Дакар".
Дистанцию спецучастка в 225 километров он преодолел за 2 часа 43 минуты 25 секунд. Ещё один российский экипаж — под управлением Андрея Каргинова — пришёл к финишу вторым. Тройку замкнул представитель Нидерландов Янус ван Кастерен на Iveco.
Добавим, что по итогам трёх этапов экипаж Сотникова идёт лидером в генеральной классификации "Дакара".
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