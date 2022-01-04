Экипаж россиянина Сотникова победил на третьем этапе "Дакара"

Дистанцию спецучастка в 225 километров он преодолел за 2 часа 43 минуты 25 секунд. Ещё один российский экипаж — под управлением Андрея Каргинова — пришёл к финишу вторым. Тройку замкнул представитель Нидерландов Янус ван Кастерен на Iveco.