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Экипаж россиянина Сотникова победил на третьем этапе "Дакара"

Ещё одни представители нашей страны сумели прийти к финишу вторыми.

4 января, 13:01

Экипаж команды "КамАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова. Фото © ТАСС/Zuma

Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова из команды "КамАЗ-мастер" одержал победу на третьем этапе ралли-рейда "Дакар".

Дистанцию спецучастка в 225 километров он преодолел за 2 часа 43 минуты 25 секунд. Ещё один российский экипаж — под управлением Андрея Каргинова — пришёл к финишу вторым. Тройку замкнул представитель Нидерландов Янус ван Кастерен на Iveco.

Экипаж россиянина Сотникова выиграл первый этап ралли "Дакар" в зачёте грузовиков

Экипаж россиянина Сотникова выиграл первый этап ралли "Дакар" в зачёте грузовиков

Добавим, что по итогам трёх этапов экипаж Сотникова идёт лидером в генеральной классификации "Дакара".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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