Лайф публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти
Среди них четырёхлетняя девочка и два подростка в возрасте 16 и 17 лет.
Фото © LIFE
Лайф публикует список пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом и двумя легковушками на федеральной трассе в Ленобласти.
- Даша С. (4 года).
- Степанов Сергей Олегович (37 лет).
- Сыромятская О.В. (47 лет).
- Сыромятский Виктор Владимирович (53 года).
- Егор П. (16 лет).
- Роман С. (17 лет).
Четырёхлетняя девочка и 16-летний Егор находятся в реанимации, врачи диагностировали у них шок. У 47-летней пострадавшей и 17-летнего юноши зафиксированы травмы средней степени тяжести. 37-летний мужчина в тяжёлом состоянии.
Напомним, в результате ДТП с экскурсионным автобусом и двумя легковыми машинами в Ленобласти погиб один человек. В больницу с различными травмами доставлены трое детей и трое взрослых. Все они из легковушек, водитель и пассажиры автобуса не пострадали.
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