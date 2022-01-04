Лайф публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти

Лайф публикует список пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом и двумя легковушками на федеральной трассе в Ленобласти.

Четырёхлетняя девочка и 16-летний Егор находятся в реанимации, врачи диагностировали у них шок. У 47-летней пострадавшей и 17-летнего юноши зафиксированы травмы средней степени тяжести. 37-летний мужчина в тяжёлом состоянии.

Напомним, в результате ДТП с экскурсионным автобусом и двумя легковыми машинами в Ленобласти погиб один человек. В больницу с различными травмами доставлены трое детей и трое взрослых. Все они из легковушек, водитель и пассажиры автобуса не пострадали.