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Лайф публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти

Среди них четырёхлетняя девочка и два подростка в возрасте 16 и 17 лет.

4 января, 12:49
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Лайф публикует список пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом и двумя легковушками на федеральной трассе в Ленобласти.

  1. Даша С. (4 года).
  2. Степанов Сергей Олегович (37 лет).
  3. Сыромятская О.В. (47 лет).
  4. Сыромятский Виктор Владимирович (53 года).
  5. Егор П. (16 лет).
  6. Роман С. (17 лет).

Четырёхлетняя девочка и 16-летний Егор находятся в реанимации, врачи диагностировали у них шок. У 47-летней пострадавшей и 17-летнего юноши зафиксированы травмы средней степени тяжести. 37-летний мужчина в тяжёлом состоянии.

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Напомним, в результате ДТП с экскурсионным автобусом и двумя легковыми машинами в Ленобласти погиб один человек. В больницу с различными травмами доставлены трое детей и трое взрослых. Все они из легковушек, водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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