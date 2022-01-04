Глава Uniper Маубах назвал возможные сроки одобрения "Северного потока – 2"

Глава международного энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах назвал незапуск "Северного потока – 2" риском для газоснабжения в Европе. По его мнению, политического влияния в процессе сертификации трубопровода не наблюдается, но возможность санкций против проекта со стороны США существует.

"Я не вижу здесь политического влияния, сетевое агентство ведёт проверку, как и было предусмотрено. "Северный поток – 2" важен. Каждая дополнительная возможность поставок помогает снимать напряжённость на газовом рынке. Но, разумеется, есть и политические риски. Если конфликт между Россией и Украиной обострится, то газопровод может стать целью американских санкций. Здесь сейчас очень востребована дипломатия", — объяснил он в интервью газете Rheinische Post.

Маубах уточнил, что сейчас проект проходит процедуру одобрения Федеральным сетевым агентством Германии, затем по поводу итогового решения регулятора своё мнение выскажет Еврокомиссия. Таким образом, завершение сертификации ожидается во втором полугодии 2022 года.

Он подчеркнул, что закрытие проекта "было бы экономическим риском" для Uniper, а также для газоснабжения Европы, и "лица, принимающие решения, должны это знать". По его словам, "Германия удовлетворяет более 90% своих потребностей в газе через импорт" и половина поставок идёт из России.

"Около 400 тераватт-часов Германия импортирует каждый год из России, из них почти 250 тераватт-часов приходятся на долгосрочные контракты Uniper с Россией", — пояснил он.