Основателя "Спутника и погрома" Просвирнина похоронили на Троекуровском кладбище
Церемония прощания с трагически погибшим публицистом длилась около часа, после чего его предали земле.
Фото © Telegram / "Спутник и погром"
Основателя националистического проекта "Спутник и погром" Егора Просвирнина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передаёт корреспондент Лайфа с места событий. Друзья, коллеги и родные проводили его в последний путь.
Церемония прощания с трагически погибшим публицистом длилась около часа, после чего Просвирнина предали земле. Его похоронили неподалёку от могилы писателя и философа Константина Крылова.
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Напомним, что тело основателя проекта "Спутник и погром" нашли под окнами жилого дома на Тверском бульваре вечером 27 декабря. Лайф публиковал видео с места происшествия. Причины сейчас выясняются. Ранее стало известно, что перед гибелью Просвирнин жаловался на проблемы с женой. При этом в "Спутнике и погроме" заявили, что последнюю неделю жизни основатель националистического проекта страдал бессонницей, но не задумывался о суициде.
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