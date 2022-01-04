Депутат Госдумы Шеремет предупредил Зеленского о последствиях нападения на Крым

Если президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ о нападении на Крым и Донбасс, его будет ждать международный трибунал, а его армию — множество фотографий в качестве военнопленных, считает депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Он посоветовал киевским властям не забывать события 2014 года, когда, по словам Шеремета, 80% находящихся в Крыму украинских военных присягнули на верность России, а многие из тех, кто вернулся в Незалежную, потом жалели о своём выборе и просились обратно. По мнению депутата, на Украине в будущем появится новая власть, которая прислушается к своему народу и начнёт восстанавливать братские отношения с Россией и Белоруссией. С ним согласна и председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

"Есть два варианта появления украинских военных на территории России. Плохой знают разные интервенты, за всю историю вторгавшиеся на нашу землю, которые потом участвовали на парадах победы в качестве военнопленных. Хороший вариант возможен только после смены власти в Киеве. Фото могло бы быть сделано на совместном параде 9 мая в Москве, как, например, это делается регулярно с участием белорусской армии", — сказала Гридчина РИА "Новости".