Климкин придумал для Украины способ победить в войне с Россией
По его мнению, властям страны сейчас важно тщательно продумывать свои действия, чтобы не допустить ошибок.
Павел Климкин © Facebook/ Pavlo Klimkin
Чтобы победить в случае войны с Россией, Киеву необходимо вместе с союзниками и дружественными странами играть в свою игру, в частности выполнять обещания, заявил бывший глава украинского МИД Павел Климкин.
"Если мы здесь совершим несколько ошибок, повышения ставок почти не избежать", — подчеркнул он в эфире телеканала "Украина 24".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что военные страны в 2022 году сфотографируются в Крыму и Донбассе. Также лидер Незалежной пообещал, что Киев обеспечит всех участников боевых действий на востоке Украины квартирами.
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