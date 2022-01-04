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Климкин придумал для Украины способ победить в войне с Россией

По его мнению, властям страны сейчас важно тщательно продумывать свои действия, чтобы не допустить ошибок.

4 января, 08:42
<p>Павел Климкин © Facebook/ <a href="https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/?__tn__=kC-R&eid=ARDueKvWCrqfa8Bwfqg65KTHCHGR_QkXgLsvop3HZ3tgeq14Z5X3U96pLCE73b1OVtVDNA8lUgXhttR6&hc_ref=ARR_5zfsG4dDW-8kzukSrF9I9w7mZLfyaL7ZD9a-ZmtGHwl1QzALNkqGrLvjNvUAJdI&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDHRfic8l2Riq89u-y7wLjdBNFPbnuP5ecv_fGWKrc7NLxqkhk3Z-2etY92OPuFfa7TNHK3hwtUQE6IJfWZnLTg_DBQzzzn9Mg9OL1_uc1AHpVkMM41CPbhIOUYgXhbeiJv-YeXEwtKXk7qhfVVYd2jg3hfRBGjCkgoyH8BvIgg3xPB0Y9Iro5DX46yymuXIqw9C5Rk7rl_TshVVZwSu4fBgTMrh41xMeU9XU_7Olqy7v315FI319YW-lp9GqUFNnkna2evgXfoBnDK0PlsRIs6w7Du2lN0RqKUcOQewFCenlTJ3yWmLGpmxJFVsNVIfyBCzeYlhfKwTEfhtkqgCpY" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pavlo Klimkin</a></p>

Павел Климкин © Facebook/ Pavlo Klimkin

Чтобы победить в случае войны с Россией, Киеву необходимо вместе с союзниками и дружественными странами играть в свою игру, в частности выполнять обещания, заявил бывший глава украинского МИД Павел Климкин.

"Если мы здесь совершим несколько ошибок, повышения ставок почти не избежать", подчеркнул он в эфире телеканала "Украина 24".

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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