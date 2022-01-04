Климкин придумал для Украины способ победить в войне с Россией

Чтобы победить в случае войны с Россией, Киеву необходимо вместе с союзниками и дружественными странами играть в свою игру, в частности выполнять обещания, заявил бывший глава украинского МИД Павел Климкин.

"Если мы здесь совершим несколько ошибок, повышения ставок почти не избежать", — подчеркнул он в эфире телеканала "Украина 24".