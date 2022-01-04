Названы самые угоняемые автомобили в России

Самыми угоняемыми машинами в 2021 году оказались автомобили Hyundai Solaris и KIA Rio. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В числе самых угоняемых автомобилей в минувшем году стали Hyundai Solaris и KIA Rio", — указывается в сообщении.

В их число также попали автомобили таких марок, как Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Tucson и KIA Sorento. Согласно статистике МВД РФ, за 11 месяцев 2021 года в стране зафиксировано более 1,7 тысячи угонов. Это на 12% меньше, чем в 2020-м. Раскрываемость таких преступлений в минувшем году составила 96%.

По данным экспертов сервиса онлайн-проверки автомобилей "Автотека", чаще всего угоны происходят в Москве и Подмосковье, Чечне, а также Курской, Иркутской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской областях. Ещё среди них оказались Ставропольский край, Крым и Санкт-Петербург.

Низкий же показатель по угонам автомобилей в таких российских областях, как Вологодская, Рязанская, Тверская, Тульская, Липецкая, Астраханская, Костромская и Калининградская. Также указываются Алтайский край, Башкортостан, Мордовия, Ханты-Мансийский АО и Северная Осетия.