Роман Ротенберг стал главным тренером хоккейного СКА
До этого он более 10 лет занимал различные менеджерские должности в клубе.
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Вице-президент питерского СКА Роман Ротенберг стал главным тренером команды, сообщает пресс-служба клуба.
В сообщении отмечается, что работавший на посту наставника Валерий Брагин станет старшим тренером команды, а Александр Титов будет помощником главного тренера команды "СКА-1946".
Добавим, что Роман Ротенберг более 10 лет занимал различные менеджерские должности в питерском клубе.
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