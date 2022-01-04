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Роман Ротенберг стал главным тренером хоккейного СКА

До этого он более 10 лет занимал различные менеджерские должности в клубе.

4 января, 08:19

Фото © ХК СКА

Вице-президент питерского СКА Роман Ротенберг стал главным тренером команды, сообщает пресс-служба клуба.

В сообщении отмечается, что работавший на посту наставника Валерий Брагин станет старшим тренером команды, а Александр Титов будет помощником главного тренера команды "СКА-1946".

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Добавим, что Роман Ротенберг более 10 лет занимал различные менеджерские должности в питерском клубе.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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