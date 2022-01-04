Трансферы Месси и Роналду, провал на Евро и взлёт "сбитого лётчика": Главные события 2021 года в мире футбола Провожаем невероятно богатый на футбольные события год, который подарил нам целую массу исторических моментов. 3 января, 21:40 Игорь Дивеев, Лионель Месси, Криштиану Роналду. Коллаж © LIFE. Фото © Gettyimages

Ежегодно в мире футбола происходит целая масса значимых, а порой и исторических событий, навсегда входящих в анналы этого вида спорта. Ушедший 2021-й не был исключением, в том числе и для российских болельщиков. Вспоминаем самые яркие и масштабные события уже прошлого года.

Фиаско на Евро-2020

На чемпионат Европы по футболу наша сборная должна была отправиться ещё летом 2020 года, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в проведение целого ряда соревнований. В том числе и Евро. В итоге команда Станислава Черчесова потеряла год и поехала на турнир в несколько другом составе и настроении.

Тем не менее от неё совсем никто не ждал такого результата, какой она показала. Одна победа в трёх матчах и два катастрофических поражения. Совсем безвольное от Бельгии и разгромное от Дании. В итоге четвёртое место и ранний вылет из турнира. Ярче всего после матча с Данией об игре нашей команды скажет её капитан Артём Дзюба.

"Хотелось бы извиниться перед всеми, кто в нас верил, мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтали, наслаждайтесь: можете нас материть, вы, наверное, будете правы. Атмосфера потрясающая — вот к чему нам надо стремиться, играть в футбол и так же болеть. Лучший плеймейкер в команде — вратарь, все передачи вратарю. На таком уровне забиваешь гол — игра переворачивается, вместо того чтобы вести в счёте, проигрываем 0:1. Любим себе приключения найти, поэтому сегодня обкакались", — сказал Дзюба.

Чемпионом стала сборная Италии, а сам турнир получился необычайно событийным. Вспомните хотя бы, как датчанин Кристиан Эриксен рухнул на поле прямо во время первого матча против Финляндии. Или же скандал с формой сборной Украины, на которую нанесли силуэты Крыма. А ещё было и избиение российского фаната болельщиками из Незалежной, и отвратительное поведение поклонников футбола из Англии. Что же до России, то позор на Евро-2020 привёл к серьёзным переменам в нашей команде.

Валерий Карпин — новый главный тренер сборной России

После такого провала на Евро-2020 отставка Станислава Черчесова была вопросом времени. Хотя сначала в РФС говорили, что в тренера верят и поддерживают, ситуация изменилась буквально в момент. По мнению многих, отправной точкой стала прямая линяя с президентом России Владимиром Путиным, на которой спросили и про турнир.

"У нас есть специалисты, надо довериться им. Надо подумать, что было сделано позитивного людьми, которые отвечали за работу сборных. Вместе с ними подумать, что нужно изменить сейчас. Имею в виду и кадровую составляющую — и в футболе, и в хоккее. Надо двигаться дальше, не посыпая голову пеплом, но рассчитывая на лучшее. У нас потенциал очень хороший, безусловно", — отметил российский лидер.

Уже через некоторое время Станислав Черчесов отправился в отставку, а сборная приступила к поискам тренера. Фигурировали разные имена, но выбор остановили на Валерии Карпине. Несколько лет назад владелец московского "Спартака" Леонид Федун, отправляя его в отставку, назвал тренера "сбитым лётчиком". Но за прошедшие годы Карпин вышел на совершенно другой уровень и доказал, что Федун явно поспешил с навешиванием ярлыков.

В целом результаты неплохие. Семь матчей: пять побед, одна ничья и одно поражение. Два последних результата связаны с играми против Хорватии. Да, последняя игра, на выезде, после которой мы не вышли на ЧМ-2022 напрямую, вызвала кучу вопросов и разочарований. В целом же пока какие-то выводы по сборной Карпина делать рано. Главные игры для команды впереди — с Польшей и, если пойдёт по плану, либо с Чехией, либо со Швецией.

Падение России в таблице коэффициентов УЕФА

Катастрофа в российском футболе была в ушедшем году не только в сборной, но и у наших клубов. Если на внутренней арене вопросов никаких не возникает — "Зенит" явный чемпион России уже который год подряд, — то на внешней всё очень даже печально. Российские клубы упали аж на десятое место таблицы коэффициентов УЕФА.

Означает это лишь одно: количество наших клубов в Еврокубках будет стремительно уменьшаться. Виной тому не только провалы прошлого года, но и эхо более давних времён. Что же касается 2021-го, то получилось достаточно неоднозначно. С одной стороны, был провал за год до этого и неудача "Краснодара" в плей-офф Лиги Европы. Были и фиаско "Сочи" и "Рубина" в Лиге конференций, где даже квалификацию российские клубы преодолеть не смогли.

А с другой — были триумф "Спартака" в группе Лиги Европы и третье место "Зенита" в Лиге чемпионов, которое даёт право играть во втором по силе турнире Старого Света. Определённое количество баллов в нашу копилку это принесло, что позволило подняться с десятого на девятое место. В целом нашим клубам нужно срочно выправлять ситуацию, пока нас не догнали идущие сзади, а ушедшие вперёд не смогли убежать на недосягаемое расстояние.

Чехарда в "Спартаке" и немецкая власть в "Локомотиве"

Немало интересных событий было в нашем клубном футболе и на внутренней арене. Вспомнить хотя бы крах "Тамбова", который с большим трудом доиграл прошлый сезон в РПЛ, но жизнь вокруг клуба на этом не закончилась. Следствие, уголовные дела, аресты — всё это теперь сопровождает функционеров "Тамбова", которых обвиняют в растрате государственных денег, выделенных областью на развитие команды.

А вот в "Локомотиве" ситуация куда более интересная. Ему, конечно, крах не грозит, но в этом году клуб встал совсем на иные рельсы. Летом в команду пришли немецкие боссы: Ральф Рангник, Томас Цорн и другие. В итоге в первое же трансферное окно "Локо" потратил немыслимые деньги на игроков, которые пока не дали никакого результата. Новым проектом поставили рулить немецкого же тренера Маркуса Гисдоля. Пока что "Локомотив" сильно хворает, вылетев из Лиги Европы и став шестым по итогам первой части сезона в РПЛ.

Но если "Локомотив" хворает, то "Спартак" — болеет. Красно-белые идут к своему столетнему юбилею, но делают это очень странно. Первое место в сложнейшей группе Лиги Европы, но зато девятое — в чемпионате России. Как это объяснить? Загадка. И ладно бы была только неразбериха с результатами, так ведь в управлении клуба и его тренерском штабе есть определённые трудности.

Так, в этом году на первый план в руководстве "Спартаком" вышла жена Леонида Федуна Зарема Салихова. Как только это случилось, из клуба ушло несколько важных персон, а главная новость — отставка пришедшего буквально летом Руя Витории. Португалец пытался поставить свой футбол, но остаться в "Спартаке" надолго не сумел. Теперь его место занял итальянец Паоло Ваноли — ассистент Антонио Конте в "Челси" и "Интере".

При этом болельщиков не переубедить. Они вины Витории в провале не видят, зато активно призывают руководство "Спартака" к ответу за результаты, особенно Леонида Федуна и Зарему Салихову. Что будет дальше со "Спартаком" — один из самых интересных вопросов ближайших месяцев.

"Челси" — лучший клуб Европы

Главной командой мирового футбола помимо сборной Италии стал лондонский "Челси". Буквально год назад синие взяли Томаса Тухеля на пост главного тренера — и жизнь "аристократов" заиграла новыми красками. Лондонцы резко полетели вверх, причём не на внутренней, а на куда более интересной европейской арене. И тут "Челси" преуспел очень прилично.

Яркая победа в Лиге чемпионов, успех в Суперкубке УЕФА — всё это с "Челси" произошло буквально за пару месяцев. Радости российским фанатам должно добавлять два факта: владелец "Челси" — Роман Абрамович, а директором клуба является ещё одна наша соотечественница — Марина Грановская. Кстати, в этом году её признали лучшим менеджером европейского футбола.

Роналду вернулся домой, Месси уехал

В рубрике "Трансфер года" один выделить невозможно, ибо в 2021 году команды сменили два самых популярных футболиста мира — Криштиану Роналду и Лионель Месси. Только вдумайтесь, даже переход в новую команду у них состоялся в один и тот же год. Вот насколько они действительно идут друг за другом по пятам.

И если Криштиану меняет команду не в первый раз, то для Месси переход в ПСЖ был первым. Что примечательно, о возможном трансфере аргентинца говорили очень давно: у "Барсы" финансовые проблемы, да и с Жозепом Бартомеу отношения у него были так себе, скажем прямо. В итоге Лионель Месси сменил команду всей жизни — "Барселону" — на богатый и достаточно модный ныне ПСЖ. В Париже пока зажигать у Лео не получается, зато седьмой "Золотой мяч" ему дали.

Куда более романтичным выглядит трансфер Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед". 12 лет назад он уехал из Англии в мадридский "Реал" — и вот теперь вернулся обратно. Причём сначала вся мировая пресса отправляла Роналду в "Манчестер Сити", однако фанаты МЮ даже и представить не могли своего любимца в других цветах. В итоге Роналду едет в "Манчестер Юнайтед". Все счастливы, все рады!

Россия — пляжная страна

И если с большим футболом у нас пока что всё грустно, то вот в пляжном полный порядок. Россия в 2021 году приняла у себя чемпионат мира, сделав из этого невероятный праздник. Его главным событием стал триумф нашей сборной. Причём третий в истории! И это без больших зарплат, серьёзных затрат и большого внимания СМИ.

Отрадно, что РФС сумел подписать новый контракт с главным тренером команды Михаилом Лихачёвым, который и является одним из основных творцов этого и ряда других успехов нашей сборной по пляжному футболу!

Авторы Шамиль Гаджиев