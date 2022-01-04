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Президент Казахстана Токаев призвал к диалогу протестующих из-за повышения цен на газ

Он сообщил, что правоохранителям поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка.

4 января, 08:09
<p>Касым-Жомарт Токаев © Администрация президента Казахстана</p>

Касым-Жомарт Токаев © Администрация президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал к диалогу жителей страны, которые вышли на акции протеста после повышения цен на сжиженный газ. Обращение главы государства к митингующим опубликовано на его странице в Twitter.

Токаев уточнил, что в Актау к работе приступила правительственная комиссия, в состав которой вошли сотрудники Администрации президента Казахстана. Членам комиссии поручено найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в республике. Также работает Республиканский оперативный штаб.

"Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу", отметил Токаев.

Жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ

Жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ

Ранее Лайф рассказывал, что в Амстердаме полиция натравила собак на демонстрантов, выступивших против локдауна.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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