Задержанный в Италии украинский режиссёр Лавренчук заочно арестован в России

Главного режиссёра Одесской оперы Евгения Лавренчука, которого поместили в СИЗО в Неаполе по запросу России, ранее заочно арестовали решением суда в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Таганский районный суд столицы.

"Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Лавренчука Евгения Викторовича, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере")", — говорится в сообщении.

При этом не указывается, какие именно претензии предъявляются к украинскому режиссёру. Само же решение о заочном аресте суд принял в июле 2020 года.