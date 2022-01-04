Задержанный в Италии украинский режиссёр Лавренчук заочно арестован в России
Это решение было принято ещё в июле 2020 года. Вменяемая ему статья — "Мошенничество в крупном размере".
Евгений Лавренчук © Facebook / Eugene Lavrenchuk
Главного режиссёра Одесской оперы Евгения Лавренчука, которого поместили в СИЗО в Неаполе по запросу России, ранее заочно арестовали решением суда в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Таганский районный суд столицы.
"Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Лавренчука Евгения Викторовича, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере")", — говорится в сообщении.
При этом не указывается, какие именно претензии предъявляются к украинскому режиссёру. Само же решение о заочном аресте суд принял в июле 2020 года.
Ранее Лайф писал, что украинский режиссёр Евгений Лавренчук арестован в Италии по запросу России. Дипломаты Незалежной находятся на связи с его родными и держат дело на особом контроле.
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