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Транзит российского газа в Словакию через Украину снизился втрое

Так, в страну 31 декабря поступило 83,8 миллиона кубометров топлива, 1 января — 49,5 миллиона кубометров, 2 января — 35,5 миллиона, а 3 января — 26,1 миллиона кубометров.

4 января, 07:37
<p>Фото © <a href="https://www.gazprom.ru/press/news/2021/december/article545284/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПАО "Газпром"</a></p>

Фото © ПАО "Газпром"

Транзит российского газа в Словакию через территорию Украины с начала текущего года сократился в три раза. Об объёмах поставок сообщили в дирекции словацкого газотранспортного оператора — компании "Эустрим" (Eustream).

"Прокачка российского газа в Словакию через нашу газораспределительную станцию в городе Вельке-Капушаны на границе с Украиной с 31 декабря 2021 года сократилась примерно в три раза", — уточнил оператор.

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Так, в страну 31 декабря, согласно заявке, поступило 83,8 миллиона кубометров газа, 1 января — 49,5 миллиона кубометров, 2 января — 35,5 миллиона, а 3 января — 26,1 миллиона кубометров. При этом технические мощности словацкого транзитного коридора в городе Вельке-Капушаны позволяют прокачивать ежедневно до 184 миллионов кубометров топлива.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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