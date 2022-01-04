Транзит российского газа в Словакию через Украину снизился втрое

Транзит российского газа в Словакию через территорию Украины с начала текущего года сократился в три раза. Об объёмах поставок сообщили в дирекции словацкого газотранспортного оператора — компании "Эустрим" (Eustream).

"Прокачка российского газа в Словакию через нашу газораспределительную станцию в городе Вельке-Капушаны на границе с Украиной с 31 декабря 2021 года сократилась примерно в три раза", — уточнил оператор.