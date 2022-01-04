МЧС: Пожар на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе локализован
К тушению привлекли 84 человека, на место прибыло 26 единиц спецтехники. Эвакуация сотрудников не проводилась.
Фото с места происшествия © t.me / МЧС Тюменская область
Возгорание, которое произошло сегодня на территории Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) под Тюменью, локализовано. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по Тюменской области.
"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение колонны на площади 100 м кв. На место вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тюменской области. В 9 часов 20 минут (мск) пожар был локализован, подразделения продолжают работу", — уточнили в управлении.
К тушению пожара на заводе привлекли 84 человека, на место прибыло 26 единиц спецтехники. Эвакуация сотрудников не проводилась.
Ранее произошло возгорание на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Лайф публиковал видео с места пожара. Возгоранию был присвоен четвёртый ранг сложности. В тушении было задействовано 89 сотрудников МЧС. Двое из них пострадали. Лайф узнал личности пожарных, пострадавших при тушении корвета.
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