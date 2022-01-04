МЧС: Пожар на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе локализован

Возгорание, которое произошло сегодня на территории Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) под Тюменью, локализовано. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по Тюменской области.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение колонны на площади 100 м кв. На место вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тюменской области. В 9 часов 20 минут (мск) пожар был локализован, подразделения продолжают работу", — уточнили в управлении.