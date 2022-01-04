В Тюменской области загорелся нефтеперерабатывающий завод
По предварительным данным, возгорание произошло на одной из технологических установок.
Фото с места происшествия © "Тюменская область сегодня"
В Тюменской области на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошёл пожар. Информации о пострадавших пока нет.
"Вызов поступил в 9:42 (7:42 мск). Отправлены пожарные расчёты. Горит одна из технологических установок. Пока другой информации нет", — сообщила врио руководителя пресс-службы МЧС России по области Наталья Сёмина изданию "Тюменская область сегодня".
Ранее три человека погибли при пожаре в расселённом доме в Сахалинской области. Как в доме под снос оказались жильцы — остаётся пока не понятным.
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