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В Тюменской области загорелся нефтеперерабатывающий завод

По предварительным данным, возгорание произошло на одной из технологических установок.

4 января, 06:10
<p>Фото с места происшествия © <a href="https://tumentoday.ru/2022/01/04/gorit-antipinskij-neftepererabatyvayushij-zavod/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Тюменская область сегодня"</a></p>

Фото с места происшествия © "Тюменская область сегодня"

В Тюменской области на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошёл пожар. Информации о пострадавших пока нет.

"Вызов поступил в 9:42 (7:42 мск). Отправлены пожарные расчёты. Горит одна из технологических установок. Пока другой информации нет", — сообщила врио руководителя пресс-службы МЧС России по области Наталья Сёмина изданию "Тюменская область сегодня".

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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