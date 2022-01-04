В Тюменской области загорелся нефтеперерабатывающий завод

В Тюменской области на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошёл пожар. Информации о пострадавших пока нет.

"Вызов поступил в 9:42 (7:42 мск). Отправлены пожарные расчёты. Горит одна из технологических установок. Пока другой информации нет", — сообщила врио руководителя пресс-службы МЧС России по области Наталья Сёмина изданию "Тюменская область сегодня".