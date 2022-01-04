Вооружённый мужчина захватил несколько заложников в университете США

В американском городе Блумингтон вооружённый мужчина забаррикадировался в здании отеля Индианского университета, взяв несколько человек в заложники. Об этом сообщается в аккаунте Intel Point Alert в "Твиттере".

"В комплексе Студенческого союза в Университете штата Индиана переговорщики работают с вооружённым человеком. Число заложников неизвестно", — говорится в сообщении.

Уточняется, что преступник пока не производил выстрелов. В настоящее время правоохранители эвакуируют гостей из отеля, студентов призывают оставаться на своих местах и не покидать здание кампуса.