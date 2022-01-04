Вооружённый мужчина захватил несколько заложников в университете США
В настоящее время правоохранители эвакуируют гостей из отеля, студентов призывают оставаться на своих местах.
Фото с места происшествия © Twitter / Who_Dis_1440Ah
В американском городе Блумингтон вооружённый мужчина забаррикадировался в здании отеля Индианского университета, взяв несколько человек в заложники. Об этом сообщается в аккаунте Intel Point Alert в "Твиттере".
"В комплексе Студенческого союза в Университете штата Индиана переговорщики работают с вооружённым человеком. Число заложников неизвестно", — говорится в сообщении.
Уточняется, что преступник пока не производил выстрелов. В настоящее время правоохранители эвакуируют гостей из отеля, студентов призывают оставаться на своих местах и не покидать здание кампуса.
Ранее в Париже поймали таксиста, державшего двух женщин в заложниках 17 часов. Всё это время со злоумышленником велись переговоры, у мужчины есть психические отклонения.
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