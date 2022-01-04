НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Вооружённый мужчина захватил несколько заложников в университете США

В настоящее время правоохранители эвакуируют гостей из отеля, студентов призывают оставаться на своих местах.

4 января, 05:20
<p>Фото с места происшествия © Twitter / <a href="https://twitter.com/Who_Dis_1440Ah/status/1478218686863446016?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Who_Dis_1440Ah</a></p>

Фото с места происшествия © Twitter / Who_Dis_1440Ah

В американском городе Блумингтон вооружённый мужчина забаррикадировался в здании отеля Индианского университета, взяв несколько человек в заложники. Об этом сообщается в аккаунте Intel Point Alert в "Твиттере".

"В комплексе Студенческого союза в Университете штата Индиана переговорщики работают с вооружённым человеком. Число заложников неизвестно", — говорится в сообщении.

Уточняется, что преступник пока не производил выстрелов. В настоящее время правоохранители эвакуируют гостей из отеля, студентов призывают оставаться на своих местах и не покидать здание кампуса.

В США нагрудная камера бойца спецназа сняла ликвидацию бандита, взявшего заложника

В США нагрудная камера бойца спецназа сняла ликвидацию бандита, взявшего заложника

Ранее в Париже поймали таксиста, державшего двух женщин в заложниках 17 часов. Всё это время со злоумышленником велись переговоры, у мужчины есть психические отклонения.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1