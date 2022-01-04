Инфекционист Вознесенский предположил, когда пандемия отступит

Пандемия коронавирусной инфекции едва ли закончится в 2022 году. Так считает доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.

"Значительное улучшение ситуации у нас будет наблюдаться в 2023 году", — сказал Вознесенский.

Как сообщает РИА "Новости", он отметил, что для завершения пандемии нужно решение не только медицинских, но также экономических, финансовых, геополитических вопросов.