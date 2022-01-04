Инфекционист Вознесенский предположил, когда пандемия отступит
По мнению учёного, нужно учитывать не только медицинскую сторону вопроса, но также экономическую и другие.
Фото © Агентство "Москва"
Пандемия коронавирусной инфекции едва ли закончится в 2022 году. Так считает доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.
"Значительное улучшение ситуации у нас будет наблюдаться в 2023 году", — сказал Вознесенский.
Как сообщает РИА "Новости", он отметил, что для завершения пандемии нужно решение не только медицинских, но также экономических, финансовых, геополитических вопросов.
Ранее Лайф сообщал, что глава Минздрава Франции спрогнозировал окончание пандемии после пятой волны коронавируса. Министр полагает, что распространение штамма "омикрон" приведёт к усилению иммунитета у человечества, что и поставит точку.
Комментариев: 0