Лео Бокерия рассказал, в каком возрасте наступает старость сердца
Знаменитый хирург опроверг миф о том, что добрые люди больше подвержены сердечным проблемам.
Лео Бокерия. © Facebook / leobokeria.bakulev
Естественная старость сердца наступает примерно после 75 лет и развивается постепенно. Об этом заявил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.
Знаменитый хирург прокомментировал миф о том, что добрые люди якобы более подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям из-за частых переживаний за других. Бокерия заявил, что это враньё.
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"Ещё раз скажу, что естественное старение аортального клапана наступает где-то после 75 лет. Не сразу, в течение 10 лет, наверное, и тогда приходится заменять этот клапан", — приводит РИА "Новости" слова Лео Бокерии.
Ранее Лайф рассказывал, что Лео Бокерия дал советы, как прожить до 100 лет. Академик рекомендует больше двигаться, правильно питаться и с добром смотреть на мир.
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