Лео Бокерия рассказал, в каком возрасте наступает старость сердца

Естественная старость сердца наступает примерно после 75 лет и развивается постепенно. Об этом заявил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.

Знаменитый хирург прокомментировал миф о том, что добрые люди якобы более подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям из-за частых переживаний за других. Бокерия заявил, что это враньё.

"Ещё раз скажу, что естественное старение аортального клапана наступает где-то после 75 лет. Не сразу, в течение 10 лет, наверное, и тогда приходится заменять этот клапан", — приводит РИА "Новости" слова Лео Бокерии.