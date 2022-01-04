НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лео Бокерия рассказал, в каком возрасте наступает старость сердца

Знаменитый хирург опроверг миф о том, что добрые люди больше подвержены сердечным проблемам.

4 января, 04:34
<p>Лео Бокерия. © Facebook / leobokeria.bakulev</p>

Лео Бокерия. © Facebook / leobokeria.bakulev

Естественная старость сердца наступает примерно после 75 лет и развивается постепенно. Об этом заявил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.

Знаменитый хирург прокомментировал миф о том, что добрые люди якобы более подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям из-за частых переживаний за других. Бокерия заявил, что это враньё.

"Можно даже описание холодильника": Академик РАН Бокерия посоветовал переболевшим ковидом читать вслух по 15 минут каждый час

"Можно даже описание холодильника": Академик РАН Бокерия посоветовал переболевшим ковидом читать вслух по 15 минут каждый час

"Ещё раз скажу, что естественное старение аортального клапана наступает где-то после 75 лет. Не сразу, в течение 10 лет, наверное, и тогда приходится заменять этот клапан", — приводит РИА "Новости" слова Лео Бокерии.

Ранее Лайф рассказывал, что Лео Бокерия дал советы, как прожить до 100 лет. Академик рекомендует больше двигаться, правильно питаться и с добром смотреть на мир.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1