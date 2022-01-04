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МИД Китая призвал Россию и США значительно сократить ядерные арсеналы

Также в ведомстве прокомментировали информацию о том, что КНР якобы строит на своей территории как минимум три площадки для МБР.

4 января, 06:41
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Китай приветствует продление договора между Россией и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3), однако считает, что этих мер недостаточно, так как в совокупности эти страны владеют более чем 90% ядерного оружия на Земле, заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

Он отметил, что если Россия и США сократят свои ядерные арсеналы до уровня Китая, то страна присоединится к переговорам по данному вопросу. Также Фу Цун прокомментировал появляющуюся в американских СМИ информацию о том, что КНР якобы строит на своей территории как минимум три площадки для межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

"Я тоже читал сообщения об этом, но это противоречивые сообщения, кто-то говорит, что это шахты для ракет, кто-то — что это ветряные генераторы. Я не в том положении, чтобы подтверждать какое бы то ни было сообщение. Но что я могу сказать, так это то, что это несерьёзное дело — пытаться вычислить размер ядерных сил Китая, основываясь на снимках", — заявил в ходе брифинга дипломат.

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Ранее лидеры КНР, России, Британии, США и Франции сделали совместное заявление против ядерной войны. Соответствующее вооружение должно служить оборонительным целям и сдерживанию агрессии, подчеркнули они.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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