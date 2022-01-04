Диетолог Мойсенко предупредила об опасности веганского мяса

Производители добавляют в веганские мясные продукты много "химии", поэтому такая пища приносит больше вреда, чем пользы, считает кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко.

"Многие считают, что это полезный продукт, потому что неживотного происхождения. Но там присутствуют усилители вкуса, достаточно большое количество крахмала, глютена, много красителей, которые не полезны для человека. Как минимум это аллергены, как максимум — токсические вещества, в том числе содержащие тяжёлые металлы. В итоге человек, который стремится к правильному, натуральному питанию, получает некую бомбу в составе пищи", — объяснила врач в интервью радио Sputnik.

Также она добавила, что порой в веганское мясо добавляют пальмовое масло, что может привести к крайне неприятным последствиям для человека. По словам специалиста, при переработке этого продукта используется канцерогенное вещество глицидол, которое может привести к хронизации каких-либо генетически обусловленных болезней. Мойсенко советует обогащать рацион растительным белком за счёт бобовых продуктов, а растительное мясо употреблять как деликатес.