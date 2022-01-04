Земля 4 января окажется максимально близко к Солнцу в 2022 году
Диск звезды будет выглядеть на 3% больше, чем в начале июля прошлого года.
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Четвёртого января жители Земли увидят самый большой в 2022 году диск Солнца, так как планета окажется на максимально близком расстоянии от звезды.
"Земля в этот день проходит перигелий — самую ближайшую к Солнцу точку своей орбиты, в которой она оказывается раз в год. Видимый диаметр Солнца — 32 угловые минуты 35 секунд, в результате чего диск небесного светила будет выглядеть на 3% больше, чем в начале июля, когда это расстояние максимально", — рассказали ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
Ранее стало известно, что в январе россияне смогут наблюдать парад планет. Астроном Александр Якушечкин также отметил, что в ночь на 4 января можно было наблюдать максимально активный метеоритный поток первого месяца в году — Квадрантиды.
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