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Земля 4 января окажется максимально близко к Солнцу в 2022 году

Диск звезды будет выглядеть на 3% больше, чем в начале июля прошлого года.

4 января, 07:12
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

Четвёртого января жители Земли увидят самый большой в 2022 году диск Солнца, так как планета окажется на максимально близком расстоянии от звезды.

"Земля в этот день проходит перигелий — самую ближайшую к Солнцу точку своей орбиты, в которой она оказывается раз в год. Видимый диаметр Солнца — 32 угловые минуты 35 секунд, в результате чего диск небесного светила будет выглядеть на 3% больше, чем в начале июля, когда это расстояние максимально", рассказали ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

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Ранее стало известно, что в январе россияне смогут наблюдать парад планет. Астроном Александр Якушечкин также отметил, что в ночь на 4 января можно было наблюдать максимально активный метеоритный поток первого месяца в году — Квадрантиды.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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