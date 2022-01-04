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Наталия Орейро мечтает в старости купить дачу в России

Она поделилась, что по выходным любит готовить домашний хлеб, завтракать с семьёй на свежем воздухе и копаться в собственном огороде.

4 января, 07:30
<p><em style="font-style: italic;">Наталия Орейро.</em> Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CW6vSCjsbWu/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nataliaoreirosoy</a></p>

Наталия Орейро. Фото © Instagram / nataliaoreirosoy

Известная певица и актриса уругвайского происхождения Наталия Орейро, которая недавно получила российское гражданство, допустила, что может встретить старость в РФ. О своём будущем она рассказала в интервью kp.ru.

Наталия отметила, что теперь приезжает в Россию как домой. И хотя Орейро уже получила гражданство, вариант покупки недвижимости здесь певица пока не рассматривает, поскольку её постоянное место жительства в Аргентине. По словам Орейро, если иметь жильё в другой стране, то нужно задумываться о его содержании.

"И к тому же, когда я приезжаю, я езжу по разным городам. Возможно, когда мне будет больше лет, когда я буду бабушкой, у меня будет дача в России", — рассказала певица.

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Она живёт в Буэнос-Айресе, в доме с зелёным садом. По выходным Орейро любит готовить домашний хлеб и что-то сладкое. А в хорошую погоду актриса вместе со своей семьёй завтракает на свежем воздухе. У Орейро также имеется и собственный огород, где она "возится с растениями". "Это моя идеальная суббота", — подчеркнула Наталия Орейро.

Напомним, президент РФ Владимир Путин присвоил российское гражданство звезде "Дикого ангела" Наталии Орейро и её сыну в конце октября 2021 года. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации. Юрист рассказал, какие привилегии даст актрисе российский паспорт.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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