Наталия Орейро мечтает в старости купить дачу в России

Известная певица и актриса уругвайского происхождения Наталия Орейро, которая недавно получила российское гражданство, допустила, что может встретить старость в РФ. О своём будущем она рассказала в интервью kp.ru.

Наталия отметила, что теперь приезжает в Россию как домой. И хотя Орейро уже получила гражданство, вариант покупки недвижимости здесь певица пока не рассматривает, поскольку её постоянное место жительства в Аргентине. По словам Орейро, если иметь жильё в другой стране, то нужно задумываться о его содержании.

"И к тому же, когда я приезжаю, я езжу по разным городам. Возможно, когда мне будет больше лет, когда я буду бабушкой, у меня будет дача в России", — рассказала певица.