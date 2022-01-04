Сотни людей пришли проститься с основателем "Спутника и погрома" Просвирниным

Сотни людей собрались на Троекуровском кладбище в Москве, где состоится церемония прощания с основателем националистического проекта "Спутник и погром" Егором Просвирниным, который трагически погиб 27 декабря. Журналист выпал из окна на Тверском бульваре.

Траурная церемония началась в 11:00. Среди собравшихся родные, соратники по "Спутнику и погрому", ближайшие друзья и коллеги Просвирнина. Поминки пройдут также 4 января и начнутся с 16:00. Для тех, кто не смог лично приехать на церемонию, будет вестись онлайн-трансляция в телеграм-канале проекта.