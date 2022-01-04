Сотни людей пришли проститься с основателем "Спутника и погрома" Просвирниным
Для тех, кто не смог лично приехать на церемонию, с похорон будет вестись онлайн-трансляция.
Похороны Просвирнина © LIFE
Сотни людей пришли попрощаться с основателем "Спутника и погрома" Просвирниным © LIFE
Сотни людей собрались на Троекуровском кладбище в Москве, где состоится церемония прощания с основателем националистического проекта "Спутник и погром" Егором Просвирниным, который трагически погиб 27 декабря. Журналист выпал из окна на Тверском бульваре.
Траурная церемония началась в 11:00. Среди собравшихся родные, соратники по "Спутнику и погрому", ближайшие друзья и коллеги Просвирнина. Поминки пройдут также 4 января и начнутся с 16:00. Для тех, кто не смог лично приехать на церемонию, будет вестись онлайн-трансляция в телеграм-канале проекта.
Напомним, что тело основателя проекта "Спутник и погром" нашли под окнами жилого дома на Тверском бульваре вечером 27 декабря. Лайф публиковал видео с места происшествия. Причины сейчас выясняются. Ранее стало известно, что перед гибелью Просвирнин жаловался на проблемы с женой. При этом в "Спутнике и погроме" заявили, что последнюю неделю жизни основатель националистического проекта страдал бессонницей, но не задумывался о суициде.
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