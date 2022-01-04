Главврач витебской больницы сообщил о состоянии 42 пострадавших в ДТП россиян

Главврач витебской больницы — о состоянии пострадавших в ДТП россиян. Видео © Здравоохранение Витебщины

Двое граждан РФ, которые пострадали в результате опрокидывания экскурсионного автобуса в Белоруссии, находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил главный врач Витебской областной клинической больницы Евгений Матусевич.

"В настоящий момент в больнице находится 42 пациента. Состояние пациентов стабилизировано. Они проходят все необходимые лечебные мероприятия. Два пациента в тяжёлом состоянии, продолжается интенсивная терапия. Часть пациентов готовится к выписке", — сообщил Матусевич на видео в официальном телеграм-канале медучреждения.