Главврач витебской больницы сообщил о состоянии 42 пострадавших в ДТП россиян
Самочувствие 40 пациентов стабилизировалось, часть из них уже готовится к выписке.
Главврач витебской больницы — о состоянии пострадавших в ДТП россиян. Видео © Здравоохранение Витебщины
Двое граждан РФ, которые пострадали в результате опрокидывания экскурсионного автобуса в Белоруссии, находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил главный врач Витебской областной клинической больницы Евгений Матусевич.
"В настоящий момент в больнице находится 42 пациента. Состояние пациентов стабилизировано. Они проходят все необходимые лечебные мероприятия. Два пациента в тяжёлом состоянии, продолжается интенсивная терапия. Часть пациентов готовится к выписке", — сообщил Матусевич на видео в официальном телеграм-канале медучреждения.
Напомним, на 120-м километре автодороги М8 в Лиозненском районе Витебской области Белоруссии экскурсионный автобус с россиянами столкнулся с легковушкой и опрокинулся в кювет. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля. По факту ДТП возбуждено дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека". В Минздраве РФ сообщили, что жизни пострадавших россиян вне опасности.
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