Читатели газеты The Telegraph жёстко раскритиковали депутата британского парламента Роберта Дженрика за призыв возглавить антироссийское движение европейских стран и ввести жёсткие ограничения против российской экономики. Большинство пользователей выступили категорически против этой инициативы, отметив, что британская армия остановилась в развитии на уровне 1820-х годов.

"У нас лошадей больше, чем танков, ВМФ состоит всего из 18 кораблей, а у Королевских ВВС в случае серьёзного конфликта самолёты и ракеты закончатся примерно за три дня", — заявил один из комментаторов, назвавший Великобританию "военным карликом".

"Мы угрожаем России истощёнными ВС, ободранными десятилетиями сокращения их численности и нехваткой финансирования? Я полагаю, [президент РФ Владимир] Путин может умереть со смеху", — заметил другой читатель.

Некоторые пользователи также призвали власти Британии заняться внутренними проблемами и не вмешиваться в отношения Москвы и Киева. Один из подписчиков подчеркнул, что если страны ЕС хотят сделать Украину "частью экспансии на восток", то не надо вовлекать в это Великобританию, так как "Brexit позволил не ввязываться в такие глупости".

Некоторые читатели предупредили об опасности бесконечной "демонизации" России, уточнив, что, кроме ядерного оружия, Британия ничем не сможет угрожать, "а если Путина подтолкнуть, то его армия галопом пронесётся через Европу".