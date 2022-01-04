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Главы МИД НАТО обсудят Россию и Украину на экстренном заседании 7 января

Встреча состоится в преддверии Совета Россия – НАТО, который пройдёт 12 января.

4 января, 11:44
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/NATOpress/status/1477993771388309504/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@NATOpress</a></p>

Фото © Twitter / @NATOpress

Главы МИД НАТО назначили на 7 января проведение экстренного заседания в формате видеоконференции, на которой обсудят требования России по вопросам европейской безопасности, а также ситуацию вокруг Украины. Об этом говорится в официальном заявлении Североатлантического альянса в Twitter.

"Внеочередная встреча глав МИД НАТО в виртуальном формате состоится в пятницу, 7 января. Министры обсудят концентрацию российских сил вокруг Украины более широкие вопросы европейской безопасности", — уточнили в пресс-службе.

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Конференция созвана в преддверии Совета Россия – НАТО, который пройдёт 12 января, где стороны намерены обсудить требования Москвы по европейской безопасности.

Ранее НАТО официально объявило дату переговоров с Россией. При этом Йенс Столтенберг подчеркнул, что диалог между сторонами должен проводиться на основании взаимности.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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