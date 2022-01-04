Главы МИД НАТО обсудят Россию и Украину на экстренном заседании 7 января
Встреча состоится в преддверии Совета Россия – НАТО, который пройдёт 12 января.
Фото © Twitter / @NATOpress
Главы МИД НАТО назначили на 7 января проведение экстренного заседания в формате видеоконференции, на которой обсудят требования России по вопросам европейской безопасности, а также ситуацию вокруг Украины. Об этом говорится в официальном заявлении Североатлантического альянса в Twitter.
"Внеочередная встреча глав МИД НАТО в виртуальном формате состоится в пятницу, 7 января. Министры обсудят концентрацию российских сил вокруг Украины более широкие вопросы европейской безопасности", — уточнили в пресс-службе.
Конференция созвана в преддверии Совета Россия – НАТО, который пройдёт 12 января, где стороны намерены обсудить требования Москвы по европейской безопасности.
Ранее НАТО официально объявило дату переговоров с Россией. При этом Йенс Столтенберг подчеркнул, что диалог между сторонами должен проводиться на основании взаимности.
Комментариев: 0