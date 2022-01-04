Средняя цена нефти Urals в 2021 году достигла трёхлетнего максимума
По сравнению с прошлым годом её стоимость выросла более чем на 27 долларов за баррель.
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На фоне восстановления мировой экономики и в связи с этим растущего спроса на нефть средняя цена российской марки Urals в 2021 году вернулась к показателям до начала пандемии и составила 69 долларов за баррель. Об этом говорят данные Министерства финансов России.
Для сравнения, в 2019 году средняя цена на нефть марки Urals составила 63,59 доллара за баррель, а в 2020-м опустилась до рекордно низкого с 2004 года уровня — 41,73 доллара.
При этом цена нефти Brent ранее превысила $78, что стало максимумом с 26 ноября. Подросла и стоимость фьючерса на сырьё марки WTI.
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