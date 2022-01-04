Политолог Брутер спрогнозировал возможный сценарий переговоров России и НАТО

Не стоит ждать серьёзного результата от переговоров России и НАТО, которые намечены на 12 января, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Я думаю, очень сложно ожидать какой-то серьёзный результат хотя бы потому, что они (НАТО. — Прим. Лайфа) уже заявили о том, что основные моменты той российской повестки, которые выражены в договоре, для них неприемлемы", — пояснил политолог в беседе с Лайфом.

Он пояснил, что озабоченность Москвы понятна, так как альянс, который сейчас фактически состоит из американской военной инфраструктуры, приближается к российским границам, тем самым нарушая её параметры безопасности. С этой точки зрения "волнения" США совсем неуместны.