Политолог Брутер спрогнозировал возможный сценарий переговоров России и НАТО
По его мнению, на сегодняшний момент предмет обсуждения ещё остаётся неясным.
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Не стоит ждать серьёзного результата от переговоров России и НАТО, которые намечены на 12 января, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
"Я думаю, очень сложно ожидать какой-то серьёзный результат хотя бы потому, что они (НАТО. — Прим. Лайфа) уже заявили о том, что основные моменты той российской повестки, которые выражены в договоре, для них неприемлемы", — пояснил политолог в беседе с Лайфом.
Он пояснил, что озабоченность Москвы понятна, так как альянс, который сейчас фактически состоит из американской военной инфраструктуры, приближается к российским границам, тем самым нарушая её параметры безопасности. С этой точки зрения "волнения" США совсем неуместны.
"Предмет обсуждения ещё остается неясным. Запад отрицает возможность договариваться с Россией на основании тех документов, которые предложены. Других документов нет. О чём можно договориться с людьми, которые не собираются договариваться, я не знаю. Но все эти встречи являются необходимыми, и они должны либо подтвердить, что обсуждение может идти в конструктивном направлении, либо поставить некую точку или многоточие в том, что Россия всё ещё пытается избежать конфронтации и договориться с коллективным Западом о принципах взаимодействия", — заключил Брутер.
Напомним, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В нём Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО.
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