НАТО официально объявило дату переговоров с Россией
При этом Йенс Столтенберг подчеркнул, что диалог между сторонами должен проводиться на основании взаимности.
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В Североатлантическом альянсе подтвердили проведение заседания Совета Россия — НАТО (СРН) 12 января и призвали Москву "принимать во внимание озабоченности" военного блока. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы НАТО.
"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия — НАТО созвал встречу СРН 12 января 2022 года", — говорится в сообщении пресс-службы альянса, которое приводит ТАСС.
При этом генсек НАТО подчеркнул, что диалог между сторонами должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности альянса по поводу российских действий.
Ранее Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В нём Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО.
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