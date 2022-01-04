НАТО официально объявило дату переговоров с Россией

В Североатлантическом альянсе подтвердили проведение заседания Совета Россия — НАТО (СРН) 12 января и призвали Москву "принимать во внимание озабоченности" военного блока. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы НАТО.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия — НАТО созвал встречу СРН 12 января 2022 года", — говорится в сообщении пресс-службы альянса, которое приводит ТАСС.