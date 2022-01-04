НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

НАТО официально объявило дату переговоров с Россией

При этом Йенс Столтенберг подчеркнул, что диалог между сторонами должен проводиться на основании взаимности.

4 января, 09:26

© Shutterstock

В Североатлантическом альянсе подтвердили проведение заседания Совета Россия — НАТО (СРН) 12 января и призвали Москву "принимать во внимание озабоченности" военного блока. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы НАТО.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия — НАТО созвал встречу СРН 12 января 2022 года", — говорится в сообщении пресс-службы альянса, которое приводит ТАСС.

При этом генсек НАТО подчеркнул, что диалог между сторонами должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности альянса по поводу российских действий.

Госдеп заявил о готовности НАТО к содержательному диалогу с РФ по безопасности

Госдеп заявил о готовности НАТО к содержательному диалогу с РФ по безопасности

Ранее Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В нём Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1