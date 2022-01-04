Кричал весь стадион: Болельщики "Нью-Йорк Рейнджерс" скандировали имя вратаря Георгиева после отражённого броска
В итоге наш соотечественник был признан третьей звездой встречи, которая завершилась победой его команды.
© Getty Images / Joshua Sarner / Icon Sportswire
GEORGIE! GEORGIE! GEORGIE! pic.twitter.com/SujI893M3h— Rangers on MSG (@RangersMSGN) January 4, 2022
Болельщики хоккейного "Нью-Йорк Рейнджерс" скандировали имя российского вратаря команды Александра Георгиева после того, как он отразил бросок одной из главных звёзд НХЛ Коннора Макдэвида.
Канадец пробивал по воротам с убойного расстояния, однако вытянувшийся Георгиев сумел дотянуться до шайбы и спасти свою команду. Сразу после этого фанаты на всей арене начали скандировать фамилию голкипера.
Добавим, что встреча против "Эдмонтона" завершилась победой команды из Нью-Йорка со счётом 4:1, а Георгиев был признан третьей звездой матча. На его счету 33 отражённых броска из 34.
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