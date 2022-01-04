Болельщики хоккейного "Нью-Йорк Рейнджерс" скандировали имя российского вратаря команды Александра Георгиева после того, как он отразил бросок одной из главных звёзд НХЛ Коннора Макдэвида.

Канадец пробивал по воротам с убойного расстояния, однако вытянувшийся Георгиев сумел дотянуться до шайбы и спасти свою команду. Сразу после этого фанаты на всей арене начали скандировать фамилию голкипера.