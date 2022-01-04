Академик РАН Лео Бокерия рассказал, как продлить жизнь на 8 лет

Люди, которые посвящают ходьбе пару часов в неделю, живут на 6–8 лет дольше, чем те, кто ведёт сидячий образ жизни. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.

"Американцы провели на десятках миллионов людей исследование, которое показало, что человек, который ходит в неделю два часа, живёт на 6–8 лет дольше, чем тот, кто ведёт сидячий образ жизни. Поэтому ходьба такая популярная, она не требует никаких затрат. Даже если вы живёте в однокомнатной квартире, походите, пошевелите ногами, уже физическая нагрузка", — сказал он.

Такой пример, по его словам, является очень поучительным. Как отметил специалист, даже уход на самоизоляцию в связи с пандемией никак не может помешать поддерживать здоровый образ жизни. В первую очередь это правильное питание и отказ от алкоголя, а также физическая нагрузка, уточнил Бокерия.