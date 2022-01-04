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Стоимость газа в Европе превысила $1000

При этом локальный минимум цены голубого топлива за сегодня составил $996,7.

4 января, 08:59

Фото © Pixabay

Стоимость газа в Европе к закрытию первых в 2022 году торгов поднялась к отметке в 1000 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют материалы Лондонской биржи ICE.

Цена февральских фьючерсов на платформе ICE Futures, по данным на 10:50 мск 4 января, поднялась до $1028,2. При этом локальный минимум стоимости голубого топлива за сегодня составил $996,7.

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Впрочем, исторический максимум не побит. Рекордная за всё время стоимость газа была зафиксирована 21 декабря — $2190. После этого цены пошли вниз, но продолжили колебаться.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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