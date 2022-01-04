Стоимость газа в Европе превысила $1000

Стоимость газа в Европе к закрытию первых в 2022 году торгов поднялась к отметке в 1000 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют материалы Лондонской биржи ICE.

Цена февральских фьючерсов на платформе ICE Futures, по данным на 10:50 мск 4 января, поднялась до $1028,2. При этом локальный минимум стоимости голубого топлива за сегодня составил $996,7.