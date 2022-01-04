В США за сутки выявили более миллиона новых случаев ковида

За последние сутки в США выявлено более миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией в условиях распространения нового штамма ковида "омикрон", это рекорд с начала пандемии. Такие данные следуют из подсчётов Университета Джонса Хопкинса, которые основываются на сведениях федеральных и местных властей.

Причём новый антирекорд почти вдвое превышает предыдущий максимум. Так, 31 декабря 2021 года медики зафиксировали около 590 тысяч новых заболевших. При этом, как указывает Bloomberg, данные университета могут отличаться от реальной ситуации, ведь большинство американцев сдают тест на ковид дома и не говорят о своих результатах ведущим статистику ведомствам.