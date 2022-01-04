Учёные назвали основную причину преждевременного старения и способ взломать систему
Экспертам удалось понять, почему некоторые люди выглядят старше своего возраста, а кто-то отлично сохранился.
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Учёные из Университета Дьюка, США, двенадцать лет изучали процесс старения у разных людей. Специалисты отобрали несколько групп добровольцев и следили за их образом жизни, измеряя физические показатели: работу внутренних органов, обмен веществ и состояние тела на молекулярном уровне.
Известно, что клетка может делиться ограниченное количество раз, а когда обновление заканчивается, организм начинает стареть. Это не новость. Попытки остановить процесс старения предпринимаются с того момента, как появился человек. Например, один из самых цитируемых на Западе российских учёных-биохимиков — Владимир Скулачёв — рассматривает проблему как некую программу. То есть организм как будто запрограммирован и в определённый момент запускает самоуничтожение. Но в данном случае учёных интересовало, что конкретно влияет на этот процесс и как его можно остановить.
Фото © Shutterstock
Специалисты изучали добровольцев в возрасте от 32 до 38 лет, чей биологический возраст варьировался от 28 до 61 года. Люди из анализируемых групп вели различный образ жизни. Кто-то жил как обычно, а кто-то придерживался известных советов: занимался спортом, высыпался, следил за питанием и избегал стрессов. Женщины к этому часто добавляли и антивозрастную косметику с пищевыми добавками.
Учёные следили за теломерами — концевыми участками хромосом, которые отвечают за старение организма. Спустя двенадцать лет таких исследований эксперты пришли к выводу, что образ жизни, который вели люди, и все их манипуляции, безусловно, играли большую роль в сохранении молодости организма, но не такую, как наследственность. Именно она влияла на скорость и длительность восстановления клеток. Что бы добровольцы ни делали, они могли изменить лишь 20%. Остальные 80% находились под властью генов.
Такая информация заставила многих опустить руки, но специалисты настаивают на обратном. Они советуют при неудачной наследственности сделать упор на правильный образ жизни. Ведь при плохой наследственности человек, как правило, знает, на какие именно факторы стоит обратить внимание, и тем самым может всё-таки затормозить процесс старения. Отказ от вредных привычек, занятия спортом, самодисциплина, отдых на природе — всё это в данном случае работает как "взлом системы" и на время останавливает ту самую программу самоуничтожения. Вы выигрываете время. И у вас появляется возможность успеть сделать в этой жизни больше.
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