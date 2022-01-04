Учёные назвали основную причину преждевременного старения и способ взломать систему

Учёные из Университета Дьюка, США, двенадцать лет изучали процесс старения у разных людей. Специалисты отобрали несколько групп добровольцев и следили за их образом жизни, измеряя физические показатели: работу внутренних органов, обмен веществ и состояние тела на молекулярном уровне.

Известно, что клетка может делиться ограниченное количество раз, а когда обновление заканчивается, организм начинает стареть. Это не новость. Попытки остановить процесс старения предпринимаются с того момента, как появился человек. Например, один из самых цитируемых на Западе российских учёных-биохимиков — Владимир Скулачёв — рассматривает проблему как некую программу. То есть организм как будто запрограммирован и в определённый момент запускает самоуничтожение. Но в данном случае учёных интересовало, что конкретно влияет на этот процесс и как его можно остановить.

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Специалисты изучали добровольцев в возрасте от 32 до 38 лет, чей биологический возраст варьировался от 28 до 61 года. Люди из анализируемых групп вели различный образ жизни. Кто-то жил как обычно, а кто-то придерживался известных советов: занимался спортом, высыпался, следил за питанием и избегал стрессов. Женщины к этому часто добавляли и антивозрастную косметику с пищевыми добавками.

Учёные следили за теломерами — концевыми участками хромосом, которые отвечают за старение организма. Спустя двенадцать лет таких исследований эксперты пришли к выводу, что образ жизни, который вели люди, и все их манипуляции, безусловно, играли большую роль в сохранении молодости организма, но не такую, как наследственность. Именно она влияла на скорость и длительность восстановления клеток. Что бы добровольцы ни делали, они могли изменить лишь 20%. Остальные 80% находились под властью генов.