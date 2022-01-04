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Российские актрисы, которые проснулись знаменитыми после постельных сцен

Эти девушки зашли в мир киноиндустрии с ноги и остались тут надолго.

4 января, 08:15

Фото © "Кинопоиск" и Instagram / asmuskristina

В мире шоу-бизнеса действительно можно достичь славы и успеха через постель, но не в том ключе, о котором все подумали. Многие начинающие актрисы соглашаются на роли в фильмах с откровенными сценами, не зная, как сильно те повлияют на их карьеру. Лайф вспомнил самых известных звёзд, чьё восхождение на киноолимп началось с пикантных кадров.

Светлана Ходченкова

Фото © "Кинопоиск"

Фото © "Кинопоиск"

Мало кто помнит, но 38-летняя Светлана Ходченкова начинала свою карьеру нескромно. Будучи ещё студенткой, она снялась в фильме "Благословите женщину" Станислава Говорухина, где сыграла девушку, влюблённую в офицера старше неё. Для этой роли актриса набрала вес, чтобы её и без того шикарные формы стали просто неотразимы, и это привело к успеху. Сейчас Светлана снимается не только в России, но и в Голливуде — даже в фильмах Marvel.

Анна Ковальчук

Фото © "Кинопоиск" и Instagram / annakovalchuk313

Фото © "Кинопоиск" и Instagram / annakovalchuk313

Строго говоря, актриса Анна Ковальчук уже хорошо была знакома зрителю по "Тайнам следствия", однако не все смотрели процедуральные сериалы. А вот экранизацию романа Булгакова "Мастер и Маргарита" просто нельзя было пропустить. В нём Анна сыграла роль Маргариты, которая и голой по городу летала, и на бал Сатаны приходила в слишком откровенном наряде. Но такая обнажёнка никак не навредила карьере актрисы, наоборот, после этого 44-летняя Ковальчук снялась в сериалах "Годунов", "Пётр Первый. Завещание" и "Адмирал".

Анна Чиповская

Фото © Кадр из сериала "Оттепель", Instagram / chi_pa, tuponogova_volkova

Фото © Кадр из сериала "Оттепель", Instagram / chi_pa, tuponogova_volkova

"Оттепель" не стала для Ани Чиповской первым проектом, но тем, который запустил её карьеру в космос. Актриса сыграла студентку, которая запуталась в любовной интриге и между двумя молодыми людьми. В сериале девушка часто появлялась в постельных сценах и нижнем белье, и это очень её пугало, но что не сделаешь ради искусства... Зато теперь 34-летняя Чиповская снимается в таких сериалах, как "Уходящая натура", "Псих", "Последний министр", "Пассажиры", и других.

Александра Бортич

Фото © "Кинопоиск" и Instagram / bortich

Фото © "Кинопоиск" и Instagram / bortich

В своём первом же проекте — фильме "Как меня зовут" с маркировкой 18+ — Саше Бортич пришлось пойти с козырей. Перед камерами девушка часто ходила обнажённой и участвовала в откровенных сценах, что вкупе с ангельской внешностью поражало зрителей. После этого 27-летняя артистка застряла в подобном амплуа и продолжила обнажаться — в "Неуловимых: Бангкок" Саша катается по центру Москвы на лошади, а в "Викингах" много постельных сцен с Данилой Козловским. Зато её проекты собирают неплохие рейтинги: "Полицейский с Рублёвки", "Обычная женщина", "Топи" и многие другие.

Кристина Асмус

Фото © Кадр из фильма "Текст", Instagram / asmuskristina

Фото © Кадр из фильма "Текст", Instagram / asmuskristina

Актриса Кристина Асмус снималась в кино уже с 2010 года, но карьера её буксовала на месте. Да, Варвару из "Интернов" знали многие, но на этом успехи артистки и заканчивались. Зато после фильма "Текст", в котором Асмус сыграла слишком откровенную постельную сцену с Иваном Янковским, её известность взлетела до небес. Этому поспособствовал скандал и её развод с Гариком Харламовым, и, пусть пиар получился чёрным, он направил карьеру 33-летней актрисы в нужное русло.

Как сложились судьбы внуков советских звёзд, которые пошли по стопам своих дедов

Как сложились судьбы внуков советских звёзд, которые пошли по стопам своих дедов

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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