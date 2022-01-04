Российские актрисы, которые проснулись знаменитыми после постельных сцен

В мире шоу-бизнеса действительно можно достичь славы и успеха через постель, но не в том ключе, о котором все подумали. Многие начинающие актрисы соглашаются на роли в фильмах с откровенными сценами, не зная, как сильно те повлияют на их карьеру. Лайф вспомнил самых известных звёзд, чьё восхождение на киноолимп началось с пикантных кадров.

Светлана Ходченкова

Мало кто помнит, но 38-летняя Светлана Ходченкова начинала свою карьеру нескромно. Будучи ещё студенткой, она снялась в фильме "Благословите женщину" Станислава Говорухина, где сыграла девушку, влюблённую в офицера старше неё. Для этой роли актриса набрала вес, чтобы её и без того шикарные формы стали просто неотразимы, и это привело к успеху. Сейчас Светлана снимается не только в России, но и в Голливуде — даже в фильмах Marvel.

Анна Ковальчук

Фото © "Кинопоиск" и Instagram / annakovalchuk313

Строго говоря, актриса Анна Ковальчук уже хорошо была знакома зрителю по "Тайнам следствия", однако не все смотрели процедуральные сериалы. А вот экранизацию романа Булгакова "Мастер и Маргарита" просто нельзя было пропустить. В нём Анна сыграла роль Маргариты, которая и голой по городу летала, и на бал Сатаны приходила в слишком откровенном наряде. Но такая обнажёнка никак не навредила карьере актрисы, наоборот, после этого 44-летняя Ковальчук снялась в сериалах "Годунов", "Пётр Первый. Завещание" и "Адмирал".

Анна Чиповская

Фото © Кадр из сериала "Оттепель", Instagram / chi_pa, tuponogova_volkova

"Оттепель" не стала для Ани Чиповской первым проектом, но тем, который запустил её карьеру в космос. Актриса сыграла студентку, которая запуталась в любовной интриге и между двумя молодыми людьми. В сериале девушка часто появлялась в постельных сценах и нижнем белье, и это очень её пугало, но что не сделаешь ради искусства... Зато теперь 34-летняя Чиповская снимается в таких сериалах, как "Уходящая натура", "Псих", "Последний министр", "Пассажиры", и других.

Александра Бортич

Фото © "Кинопоиск" и Instagram / bortich

В своём первом же проекте — фильме "Как меня зовут" с маркировкой 18+ — Саше Бортич пришлось пойти с козырей. Перед камерами девушка часто ходила обнажённой и участвовала в откровенных сценах, что вкупе с ангельской внешностью поражало зрителей. После этого 27-летняя артистка застряла в подобном амплуа и продолжила обнажаться — в "Неуловимых: Бангкок" Саша катается по центру Москвы на лошади, а в "Викингах" много постельных сцен с Данилой Козловским. Зато её проекты собирают неплохие рейтинги: "Полицейский с Рублёвки", "Обычная женщина", "Топи" и многие другие.

Кристина Асмус

Фото © Кадр из фильма "Текст", Instagram / asmuskristina