Нужно развеять сомнения: Соратники проведут независимую экспертизу для выяснения причин смерти Просвирнина
В настоящее время идёт доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото погибшего © Facebook / Егор Просвирнин
Близкие погибшего Просвирнина проведут дополнительную независимую экспертизу © LIFE
Близкие погибшего в Москве журналиста и основателя националистического проекта "Спутник и погром" Егора Просвирнина закажут дополнительную независимую медицинскую экспертизу, чтобы выяснить причины трагедии. Об этом рассказал Лайфу пресс-секретарь погибшего Святослав Павлов.
"Уголовное дело пока не возбуждено, идёт доследственная проверка. Следствие не сообщало нам новых обстоятельств гибели. Экспертизы по делу пока не готовы, либо следствие не готово ими с нами делиться. Более того, у нас будет своя собственная независимая экспертиза по делу. Посмотрим, насколько экспертиза официальная будет отличаться от нашей. Надеюсь, не будет", — уточнил Павлов.
Напомним, что тело основателя проекта "Спутник и погром" нашли под окнами жилого дома на Тверском бульваре вечером 27 декабря. Лайф публиковал видео с места происшествия. Причины сейчас выясняются. Ранее стало известно, что перед гибелью Просвирнин жаловался на проблемы с женой. При этом в "Спутнике и погроме" заявили, что последнюю неделю жизни основатель националистического проекта страдал бессонницей, но не задумывался о суициде.
Комментариев: 0