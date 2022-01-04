"Уголовное дело пока не возбуждено, идёт доследственная проверка. Следствие не сообщало нам новых обстоятельств гибели. Экспертизы по делу пока не готовы, либо следствие не готово ими с нами делиться. Более того, у нас будет своя собственная независимая экспертиза по делу. Посмотрим, насколько экспертиза официальная будет отличаться от нашей. Надеюсь, не будет", — уточнил Павлов.