Российские конькобежцы сдали положительные тесты на ковид и могут пропустить ЧЕ
Сейчас вся наша команда находится на карантине.
© ТАСС/AP Photo/Rick Bowmer
Несколько конькобежцев сборной России сдали положительные тесты на коронавирус после того, как приехали в Нидерланды для участия в чемпионате Европы.
"Команда в полном составе остаётся на карантине, вопрос по участию в этих соревнованиях остаётся открытым до пятницы", — говорится в сообщении пресс-службы Союза конькобежцев России.
Добавим, что чемпионат Европы на отдельных дистанциях пройдёт в Херенвене с 7 по 9 января.
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