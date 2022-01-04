Российские конькобежцы сдали положительные тесты на ковид и могут пропустить ЧЕ

Несколько конькобежцев сборной России сдали положительные тесты на коронавирус после того, как приехали в Нидерланды для участия в чемпионате Европы.

"Команда в полном составе остаётся на карантине, вопрос по участию в этих соревнованиях остаётся открытым до пятницы", — говорится в сообщении пресс-службы Союза конькобежцев России.