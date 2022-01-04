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Российские конькобежцы сдали положительные тесты на ковид и могут пропустить ЧЕ

Сейчас вся наша команда находится на карантине.

4 января, 11:17

© ТАСС/AP Photo/Rick Bowmer

Несколько конькобежцев сборной России сдали положительные тесты на коронавирус после того, как приехали в Нидерланды для участия в чемпионате Европы.

"Команда в полном составе остаётся на карантине, вопрос по участию в этих соревнованиях остаётся открытым до пятницы", — говорится в сообщении пресс-службы Союза конькобежцев России.

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Добавим, что чемпионат Европы на отдельных дистанциях пройдёт в Херенвене с 7 по 9 января.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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