Экипаж судна "Григорий Ловцов" подал сигнал бедствия в Охотском море
Людей планируют эвакуировать с корабля, который находится рядом с Шантарскими островами в 20 км от берега.
© ТАСС / Юрий Смитюк
Экипаж грузового судна "Григорий Ловцов" подал сигнал бедствия из-за угрозы повреждения корпуса льдами в акватории Охотского моря. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, к кораблю собирается вылетать вертолёт со спасателями.
"С грузового судна "Григорий Ловцов" подан сигнал бедствия для эвакуации экипажа, пострадавших нет. В готовность приведён вертолёт Ми-8 МЧС России (г. Хабаровск) со спасателями на борту", — уточнили в министерстве.
Экипаж состоит из восьми человек. Судно стоит в акватории Охотского моря рядом с Шантарскими островами в Хабаровском крае в 20 км от берега.
Ранее сообщалось, что российские военные моряки спасли панамское судно от пиратов. Чтобы не попасть в руки к вооружённым людям, экипаж "Люции" прятался в машинном отделении. Операция проходила в Гвинейском заливе, был задействован большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".
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