Экипаж судна "Григорий Ловцов" подал сигнал бедствия в Охотском море

Экипаж грузового судна "Григорий Ловцов" подал сигнал бедствия из-за угрозы повреждения корпуса льдами в акватории Охотского моря. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, к кораблю собирается вылетать вертолёт со спасателями.

"С грузового судна "Григорий Ловцов" подан сигнал бедствия для эвакуации экипажа, пострадавших нет. В готовность приведён вертолёт Ми-8 МЧС России (г. Хабаровск) со спасателями на борту", — уточнили в министерстве.

Экипаж состоит из восьми человек. Судно стоит в акватории Охотского моря рядом с Шантарскими островами в Хабаровском крае в 20 км от берега.