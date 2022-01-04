Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Ленобласти

В ДТП с экскурсионным автобусом и двумя легковушками на федеральной трассе в Ленобласти погиб один человек, ещё шестеро пострадали. Как стало известно Лайфу, в автобусе, который ехал из Санкт-Петербурга в Мандроги, находилось 40 человек, они отделались испугом.

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По предварительным данным, авария произошла в 12:40 на 187-м километре Колы. Лоб в лоб столкнулись автомобили "Шкода-Рапид" и "Фольксваген-Тигуан", в результате одна из легковушек отлетела и задела по касательной экскурсионный автобус. В "шкоде" находились двое взрослых и шестилетний ребёнок. Один из взрослых погиб, остальные доставлены в больницу. В "фольксвагене" ехали четыре человека, в том числе два подростка. Они госпитализированы.

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Ранее на 120-м километре автодороги М8 в Лиозненском районе Витебской области Белоруссии экскурсионный автобус с россиянами столкнулся с легковушкой и опрокинулся в кювет. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля. По факту ДТП возбуждено дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека". В Минздраве РФ сообщили, что жизни пострадавших россиян вне опасности.