Республиканцы заявили о скором принятии США санкций против "Северного потока – 2"
Конгрессмены рассчитывают, что ограничения будут утверждены в любом случае, даже без согласия Байдена.
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В Республиканской партии США уверены, что Сенат вскоре утвердит законопроект о новых санкциях, направленных против газопровода "Северный поток – 2". Об этом пишет американское издание Politico, ссылаясь на свои источники.
"Мы подавляющим большинством победим в этом голосовании", — заявил газете старший помощник одного из сенаторов-республиканцев, выступающих за давление на проект газопровода.
Издание напоминает, что соответствующий законопроект ранее внёс республиканец Тед Круз. Для принятия документа нужны 60 голосов, и, следовательно, поддержка как минимум десяти демократов с учётом, что в палате по 50 представителей двух партий.
Голосование по проекту закона о санкциях состоится 14 января. Документ предусматривает вступление новых ограничений в силу уже через 15 дней после их утверждения. Как подчёркивает Politico, даже если президент Джо Байден откажется вводить санкции, это сможет сделать Конгресс.
Ранее замглавы МИД РФ Панкин предположил, что сертификация "Северного потока – 2" может затянуться до лета. Дипломат не исключает, что США предложат Германии "не покупать ни грамма российского газа" по этому трубопроводу.
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