Республиканцы заявили о скором принятии США санкций против "Северного потока – 2"

В Республиканской партии США уверены, что Сенат вскоре утвердит законопроект о новых санкциях, направленных против газопровода "Северный поток – 2". Об этом пишет американское издание Politico, ссылаясь на свои источники.

"Мы подавляющим большинством победим в этом голосовании", — заявил газете старший помощник одного из сенаторов-республиканцев, выступающих за давление на проект газопровода.

Издание напоминает, что соответствующий законопроект ранее внёс республиканец Тед Круз. Для принятия документа нужны 60 голосов, и, следовательно, поддержка как минимум десяти демократов с учётом, что в палате по 50 представителей двух партий.

Голосование по проекту закона о санкциях состоится 14 января. Документ предусматривает вступление новых ограничений в силу уже через 15 дней после их утверждения. Как подчёркивает Politico, даже если президент Джо Байден откажется вводить санкции, это сможет сделать Конгресс.