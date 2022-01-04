Политолог Камкин посулил Украине статус "болевой точки" в отношениях России и ФРГ

Во взаимоотношениях России и Германии в 2022 году украинский вопрос станет одной из "болевых точек". Об этом заявил независимый эксперт-политолог Александр Камкин в беседе с РИА "Новости".

"Украина, "нормандский формат" — это один из аспектов германо-российских отношений, конечно. Пока вопрос открыт, осмелится ли в итоге Киев на вооружённую провокацию на Донбассе, либо же российская превентивная политика позволит этого избежать", — сказал он.

По словам Камкина, Украину подталкивают к провокациям внутренние и внешние силы, то есть ультранационалисты и представители Запада. В этой связи, считает эксперт, ситуация в наступившем году будет непростой.

Он также подчеркнул, что Германия будет вынуждена лавировать. Так, с одной стороны, есть канцлер ФРГ Олаф Шольц и его преемники в переговорах в "нормандском формате", а с другой — уступки, которые делает Берлин Киеву в газовом вопросе.