Подозреваемый в хищении $1,4 млн россиянин задержан в Норвегии по запросу РФ

В норвежском аэропорту Гардермуэн 29 декабря на основании международного ордера на арест местная полиция задержала 50-летнего россиянина. В РФ мужчина подозревается в мошенничестве на сумму более 1,4 миллиона долларов.

Задержанный находился на родине в розыске с весны 2021 года, сообщает газета Romerikes Blad со ссылкой на российские правоохранительные органы. По версии следствия, мужчине удалось украсть крупную сумму денег при помощи фиктивных контрактов, которые он оформлял, будучи членом правления компании. В РФ обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

В данный момент прокуратура ждёт нового рассмотрения прошения об аресте, так как ранее местный суд не удовлетворил прошение, сославшись на отсутствие доказательств.