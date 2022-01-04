Украинский футболист Виталий Миколенко поделился своими эмоциями от перехода в английский "Эвертон" из киевского "Динамо".

По словам футболиста, об интересе ливерпульского клуба он узнал в середине декабря. При этом президент "Динамо" Игорь Суркис говорил Миколенко, что для него он как сын и решение о дальнейшем переходе было именно за игроком. Сам футболист не знал, готов ли он, но за трансфер сыграло большее желание игрока попробовать себя в новых реалиях.

"Мне мои родители, девушка говорили, что это как будто в кино. И, когда всё согласовали, я сел в машину и зарыдал. Мне домой ехать 40 минут, и, наверное, минут 30 я плакал. Позвонил родителям девушки, поплакал ещё с ними, потом ещё сам плакал", — приводит слова Миколенко официальный сайт киевского "Динамо".