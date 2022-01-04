Глава евродипломатии Боррель посетит Донбасс
На Украине он пробудет два дня, чтобы продемонстрировать "сильную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".
Жозеп Боррель. Фото © flickr / European Parliament
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сегодня прибудет на Украину и пробудет в этой стране до 6 января. Об этом сообщила внешнеполитическая служба ЕС.
"Этот его первый зарубежный визит в этом году подчёркивает сильную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, которая противостоит гибридным действиям и концентрации российских сил", — говорится в заявлении службы.
Как отмечается, Боррель вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой посетит линию соприкосновения в Донбассе. А в Киеве европейский дипломат проведёт переговоры с представителями власти Украины.
Как сообщал Лайф ранее, Боррель заявил, что ЕС должен участвовать в предложенных РФ переговорах по безопасности. Политик заподозрил Москву в желании исключить страны Евросоюза из данной дискуссии и отметил, что США "не попадут в эту ловушку".
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