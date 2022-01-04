Глава евродипломатии Боррель посетит Донбасс

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сегодня прибудет на Украину и пробудет в этой стране до 6 января. Об этом сообщила внешнеполитическая служба ЕС.

"Этот его первый зарубежный визит в этом году подчёркивает сильную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, которая противостоит гибридным действиям и концентрации российских сил", — говорится в заявлении службы.

Как отмечается, Боррель вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой посетит линию соприкосновения в Донбассе. А в Киеве европейский дипломат проведёт переговоры с представителями власти Украины.